Президент обратил внимание, что в числе получателей мегагрантов не только российские ученые, но и специалисты из США и Европы

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Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования, а также за увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.

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На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых один из научных деятелей отметил, что на первоначальном этапе мегагрант составлял порядка $5 млн, сейчас он около $1 млн, а с 2022 года может еще сократиться. "Миддл-грант (средний - прим. ТАСС) будет", - пошутил в ответ Путин.

Однако затем он продолжил всерьез. Президент напомнил, программа мегагрантов работает хорошо, привлечено большое количество исследователей, ученых, лауреатов различных премий, в том числе Нобелевской премии. Глава государства обратил особое внимание, что в числе получателей мегагрантов не только российские ученые (чуть более 100 человек), но и ученые из США (44 человека), Европы (десятки ученых), "причем работали они на всей территории РФ, в 36 субъектах РФ, от Дальнего Востока, включая Якутию, до Москвы, Петербурга, Томска, Новосибирска".

"Очень хорошая получилась программа. Но, действительно, как-то незаметно для меня с начальных 150 млн рублей это (размер гранта - прим. ТАСС) спустилось почему-то до 90 млн рублей. Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет", - признался Путин.

"Конечно, нам нужно к этому вернуться, нужно увеличить и сам объем мегагранта, если мы хотим, чтобы он привлекал исследователей самого высшего уровня, и, конечно, нужно делать так, чтобы видно было развитие этой работы. И нужно увеличить до пяти лет первый этап (реализации проектов в рамках гранта), а потом (на втором этапе) еще плюс три года. Будем стараться двигаться в этом направлении", - заверил президент.