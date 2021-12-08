Путин пообещал, что для поддержки исследователей будет разработана программа на 10 лет

Президент РФ поделился воспоминаниями о своем последнем разговоре с писателем Даниилом Граниным, который сказал ему, что тот лично должен больше внимания уделять науке и исследованиям, молодым исследователям и вообще общество должно понимать, насколько это важно

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых сообщил о планах разработать специальную программу для поддержки молодых ученых сроком до 10 лет.

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"Мы Конгресс молодых ученых наметили как одно из основных мероприятий в рамках Года науки и технологий. Разумеется, мы постараемся сделать таким образом, что этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности. На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности", - сказал Путин.

Президент обратил внимание, что Конгресс проходит на базе Научно-образовательного центра "Сириус". "Надеюсь, вам здесь понравилось. Мне кажется, мы поступили очень правильно, когда на базе объектов, связанных с олимпийским наследием, организовали здесь такой научно-образовательный центр", - сказал Путин. "Поэтапно, постепенно он расширяется, укрепляется. Теперь это федеральная территория - тоже дополнительный статус, который позволяет не только территории, но и всем учреждениям образовательным, которые здесь создаются, развиваться нужными темпами", - добавил он.

Глава государства с удовлетворением отметил, что молодые ученые, принимающие участие в Конгрессе, занимаются историей, политологией, когнитивными и естественными науками, изучают новые материалы, искусственный интеллект, генетику.