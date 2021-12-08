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41 минуту назад

Путин обсудит на Госсовете обеспечение молодых ученых жильем

Президент отметил актуальность этого вопроса

Путин обсудит на Госсовете обеспечение молодых ученых жильем
Фото: ТАССТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными в среду обещал обсудить на Госсовете вопрос обеспечения таких специалистов жильем.

Участница встречи, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева рассказала президенту о сложностях, которые возникают с решением жилищного вопроса, и перечислила несколько вариантов, как можно улучшить ситуацию, в том числе с помощью жилищных сертификатов и льготной ипотеки.

"Есть еще одна возможность - это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее, - ответил Путин. - Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье. Мы об этом обязательно поговорим на Госсовете, потому что здесь значительная часть работы лежит в зоне ответственности регионов. Обязательно с коллегами поговорю, я отметил себе, сделаю это".

В целом президент отметил актуальность вопроса обеспечения ученых жильем. "Это один из ключевых вопросов - обеспечение жильем, базовое условие жизни, особенно для молодых людей, мы же говорим прежде всего о молодых ученых. Базовые условия: лаборатория, оборудование и жилье. Очевидные вещи", - заключил глава государства.

Политика,Владимир Путин,
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