Путин обсудит на Госсовете обеспечение молодых ученых жильем

"Есть еще одна возможность - это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее, - ответил Путин. - Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье. Мы об этом обязательно поговорим на Госсовете, потому что здесь значительная часть работы лежит в зоне ответственности регионов. Обязательно с коллегами поговорю, я отметил себе, сделаю это".