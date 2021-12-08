Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России

«Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России, но последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее, высылка наших дипломатов, которые в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, и объявляет Россию своим противником», — сказал президент.