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1 час назад

Мэр Ростова-на-Дону приказал убрать дорогие часы со своего фото

С фотографии главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко «пропали» дорогие часы. Пресс-служба градоначальника заявила РИА Новости, что их убрали, чтобы не привлекать внимание к дорогому аксессуару, который мэр не надевает в рабочее время

C фотографии мэра российского города «пропали» дорогие часы
Фото: InstagramInstagram

Фото Логвиненко со встречи с градоначальником Грозного Хас-Магомедом Кадыровым появились в Instagram ростовского сити-менеджера и на сайте мэрии Грозного. Только на фотографии и видео грозненской мэрии видно, что на руке Логвиненко надеты часы, а на фотографиях в Instagram - часов нет.

Встреча проходила в субботу, в выходной день, и фотографии он разместил в своем личном аккаунте. Он не считает нужным привлекать внимание к дорогим аксессуарам, как он не делает этого в повседневной жизни, — заявила собеседница агентства.

Отмечается, что заретушированные на фото часы — Breguet Marine Royale, корпус которых изготовлен из 18-каратного белого золота. Стоимость таких часов составляет от $34,5 тысячи, то есть 2,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что , что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова не только в виде денег.

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В вознаграждение за продвижение компании при заключении госконтрактов могли входить также наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей.
Политика,Антон Колосков,Борис Шпигель,Иван Белозерцев,РИА Новости,
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