Володин выяснил причины развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развал СССР произошёл из-за «предательства партийных элит и иностранного вмешательства». К такому выводу он пришёл, проведя голосование среди подписчиков своего официального Telegram-канала. Он подчеркнул, что развал Советского государства привёл к «крупному кризису» и «катастрофе».

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Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны. От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии, — написал Володин.

По его словам, «слабость» политиков привела к игнорированию позиции людей. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня так же, как и 30 лет назад, существует множество проблем, которые, по его мнению, необходимо решать путём диалога, отстаивая интересы граждан.