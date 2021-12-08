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27 минут назад

Володин выяснил причины развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развал СССР произошёл из-за «предательства партийных элит и иностранного вмешательства». К такому выводу он пришёл, проведя голосование среди подписчиков своего официального Telegram-канала. Он подчеркнул, что развал Советского государства привёл к «крупному кризису» и «катастрофе».

Володин выяснил причины развала СССР
Фото: News.ruNews.ru

Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны. От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии, — написал Володин.

По его словам, «слабость» политиков привела к игнорированию позиции людей. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня так же, как и 30 лет назад, существует множество проблем, которые, по его мнению, необходимо решать путём диалога, отстаивая интересы граждан.

Ранее сообщалось, что Володин организовал первый опрос в своём Telegram-канале. Он решил узнать мнение россиян о причинах развала СССР. Володин назвал распад Советского Союза, произошедший 30 лет назад, трагедией для всего населения страны. Он предложил такие варианты ответа: предательство партийных элит, слабое руководство страны, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

Политика,Вячеслав Володин,КПСС,Госдума,
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