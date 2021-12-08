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47 минут назад

В Кремле рассказали о шутках Байдена и Путина

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден во время переговоров нашли время для шуток, обмена комплиментами и обсуждения мировой истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

«Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, и обмена комплиментами», - рассказал Ушаков.

По словам помощника президента, в ходе разговора Байден упомянул о жертвах, которые понесли СССР и США во Второй мировое войне, а также о нападении японцев на Перл Харбор.

«Очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно по этой теме», - подчеркнул Ушаков.

По его словам, президенты провели «нормальный разговор двух серьезных лидеров».

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря в онлайн-формате. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», - сообщили в Кремле.

Байден, в свою очередь, сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.

Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ.

Российский президент заявил, что Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. Также Путин предложил обнулить все взаимные ограничения на работу дипмиссий.

Президенты договорились продолжить диалог.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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