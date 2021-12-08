МИД России: Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Замглавы МИД РФ Александр Панкин считает, что на Западе утрачена культура политического диалога. Слова дипломата приводит РИА "Новости". По его словам, партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, а ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения.

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"По сути, ни одно из государств, проводящих суверенную, не зависимую от Запада политику, не может быть от них застраховано", - сказал дипломат.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендез рассказал, что в Вашингтоне готовят "мать всех санкций" против России. По его словам, их применят в случае агрессии Москвы против Киева. Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису.