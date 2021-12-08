США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

Президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в сенате. Её слова приводит РИА Новости.

Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворён съеденным или он решит пойти дальше? — задалась вопросом Нуланд.

При этом заместитель госсекретаря США предостерегла Россию от вторжения на Украину. По мнению Нуланд, противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России, — сказала Нуланд.

Она отметила также, что среди украинцев изменилось восприятие России.

Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того, — саркастически подчеркнула Нуланд.

Накануне, 7 декабря, прошли переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали, в том числе, эскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину