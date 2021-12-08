В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
32 минуты назад

В Кремле раскрыли реакцию Путина на угрозу Байдена ввести санкции

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом сообщил, что ограничительные меры не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В Кремле раскрыли реакцию Путина на угрозу Байдена ввести санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Байден говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — сказал он.

По его словам, Байден, предупреждая о новых ограничениях, говорил об угрозе для российских «экономики, финансов и политики».

По словам Ушакова, американский президент во время беседы с российским коллегой упоминал о санкциях в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях. Таким образом, Байден смягчил свою риторику по возможным ограничениям против Москвы.

По данным замруководителя Госдепа Виктории Нуланд, Вашингтон вместе с союзниками рассматривает вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Это скажется на бизнесе и самих россиянах, а также возможностях граждан РФ для работы, путешествий и торговли.

Политика,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители