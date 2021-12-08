В Кремле раскрыли реакцию Путина на угрозу Байдена ввести санкции

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом сообщил, что ограничительные меры не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

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«Байден говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — сказал он.

По его словам, Байден, предупреждая о новых ограничениях, говорил об угрозе для российских «экономики, финансов и политики».

По словам Ушакова, американский президент во время беседы с российским коллегой упоминал о санкциях в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях. Таким образом, Байден смягчил свою риторику по возможным ограничениям против Москвы.