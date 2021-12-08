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21 минуту назад

Помощник президента Ушаков заявил, что на встрече Путин и Байден шутили и вспоминали войну

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого, сообщает ТАСС.

"Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами. То есть, нормальный разговор двух серьезных лидеров, в ходе которого затрагиваются щепетильные и не только щепетильные вопросы", - рассказал Ушаков.

Он отметил, что использование шуток в рамках диалога между серьезными людьми делает ситуацию более понятной. Кроме того, во время переговоров, Путин и Байден обсудили общие для России и США воспоминания о Второй мировой войне.

США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

"Оба сказали, что, наверное, надо чаще вспоминать о том, что мы были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности", - пояснил Ушаков.

Ранее в Госдуме оценили итог встречи Путина и Байдена.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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