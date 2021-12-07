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29 минут назад

"Живая вакцинация": Путин рассказал о борьбе с «омикрон»-штаммом

Президент России Владимир Путин призвал не забегать вперед в вопросах оценки «омикрон»-штамма коронавируса, передает ТАСС.

"Живая вакцинация": Путин рассказал о борьбе с «омикрон»-штаммом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что добиваться развития экономики придется в непростых условиях распространения нового штамма коронавируса.

«Хотя говорят, он не такой вредный вроде бы, некоторые специалисты называют его даже "живая вакцинация"», - добавил Владимир Путин и призвал не забегать вперед.

По словам президента, страхи экономистов по поводу нового штамма оказались преждевременными, однако стоит исходить из опыта предыдущих полутора лет пандемии.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.

В России штамм «омикрон» был выявлен у двух прилетевших из ЮАР граждан.

Политика,Владимир Путин,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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