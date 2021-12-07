Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро. Видео

"Это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии - а это 70 километров пути - она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метро-кольцо в мире", - заявил глава государства.