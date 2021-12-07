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14 минут назад

Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро. Видео

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыли движение на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

По видеосвязи из Сочи президент отметил, что с сегодняшнего дня будут работать 22 станции БКЛ.

"Это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии - а это 70 километров пути - она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метро-кольцо в мире", - заявил глава государства.

Путин поблагодарил всех, кто был причастен к строительству проекта и пожелал им дальнейших успехов. Мэр попросил у президента разрешить движение на новых станциях, на что Путин ответил "Начинайте!". После этого Собянин дал начальнику метрополитена команду запустить поезда на БКЛ.

Политика,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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