Экс-канцлер призвал Германию дружить с Россией

«Рассматривая политику в отношении Китая, я бы посоветовал следующему правительству делать то, что делали все его предшественники, то есть поддерживать хорошие отношения с этой экономически и политически важной страной. То же самое относится к отношениям с Россией, Турцией и Саудовской Аравией», - заявил Шредер в интервью порталу t-online.