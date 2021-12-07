Экс-канцлер призвал Германию дружить с Россией

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал новому правительству Германии поддерживать хорошие отношения с Россией, а также с Китаем, Турцией и Саудовской Аравией. Об этом пишет РИА Новости.
«Рассматривая политику в отношении Китая, я бы посоветовал следующему правительству делать то, что делали все его предшественники, то есть поддерживать хорошие отношения с этой экономически и политически важной страной. То же самое относится к отношениям с Россией, Турцией и Саудовской Аравией», - заявил Шредер в интервью порталу t-online.
Политик напомнил, что и Россия, и Китай являются постоянными членами Совета безопасности ООН и выразил мнение, что попытка их изоляции не приведет ни к чему хорошему.
Ранее стало известно, что СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия договорились о формировании нового правительства Германии. Переговоры продолжались несколько месяцев. Ожидается, что уже 8 декабря пройдет заседание бундестага, на котором канцлером будет избран социал-демократ Олаф Шольц. Он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.