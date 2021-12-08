Путин назвал чушью санкции США против МФТИ

Президент России Владимир Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) чушью и попыткой сдержать развитие России. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что санкции в отношении России принимаются часто без видимых причин.
Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).