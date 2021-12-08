Путин назвал чушью санкции США против МФТИ

Президент России Владимир Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) чушью и попыткой сдержать развитие России. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава государства отметил, что санкции в отношении России принимаются часто без видимых причин.