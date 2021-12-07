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39 минут назад

Песков напомнил США о «красных линиях» России

Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, однако у нее есть «красные линии». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков напомнил США о «красных линиях» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня на 18.00 мск запланированы онлайн-переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры двух стран будут говорить о двусторонних отношениях, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии», о ситуации на Украине и о продвижении НАТО.

При этом пресс-секретарь президента России призвал не ожидать прорыва от разговора Владимира Путина и Джо Байдена.

«Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период. Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что, если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что российский лидер уже заявлял о том, что РФ ищет «хороших, предсказуемых отношений» с США.

«Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои «красные линии»», - заметил представитель Кремля.

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью заявления о подготовке России к нападению. По ее мнению, третьи страны используют «ослабевшее» руководство Украины для нагнетания антироссийской истерии.

Политика,Дмитрий Песков,
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