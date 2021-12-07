«Байден уже на коленях»: американцев обеспокоила встреча президентов

Американский ультраправый портал Breitbart посвятил материал предстоящей встрече президентов России и США. «ИноСМИ» собрали комментарии американских пользователей к этой статье: по их мнению, Джо Байден готов сдаться Владимиру Путину.

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«Байден уже на коленях и готов сдаться», - написал пользователь под ником OneNationUnderFraud.

«Путин сожрет Байдена живьем и ухмыльнется», - добавил MB.

«Россия и Китай знают, что США сейчас уязвимее всего за последние два века», - отметил Justplaythegame.

Комментатор под ником Mike Lofton добавил, что «будет счастье», если Байден «не подарит Путину Аляску», а Arthur Sido призвал «не втравливать США в войну с Россией».

Онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря.

В Кремле рассказывали, что президенты обсудят, как реализуются договоренности, достигнутые на их предыдущей встрече в Женеве. Путин и Байден будут говорить о двусторонних отношениях, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии», о ситуации на Украине, продвижении НАТО и связанной с этим инициативе Путина. Президент России ранее предложил начать переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.