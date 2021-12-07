Раскрыто время начала переговоров Путина и Байдена

Онлайн-переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Белым домом график.
Перед разговором с Путиным у Байдена запланирован брифинг с представителями разведки. Других мероприятий в графике американского президента на 7 декабря нет.
Беседа президентов пройдет в закрытом для прессы режиме.
О начале переговоров в 18:00 ранее говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», - подчеркивал он.
Песков отмечал, что встреча будет «достаточно обстоятельной и продолжительной»: президенты обсудят, как реализуются договоренности, достигнутые на их предыдущей встрече в Женеве. Путин и Байден будут говорить о двусторонних отношениях, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии», о ситуации на Украине, продвижении НАТО и связанной с этим инициативе Путина. Президент России ранее предложил начать переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.
Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что президенты обсудят кибербезопасность, стратегическую стабильность и региональные проблемы. По ее словам Псаки, Байден обратит внимание на «озабоченность США активностью России на границе с Украиной».