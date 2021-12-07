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51 минуту назад

Раскрыто время начала переговоров Путина и Байдена

Онлайн-переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Белым домом график.

Раскрыто время начала переговоров Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters

Перед разговором с Путиным у Байдена запланирован брифинг с представителями разведки. Других мероприятий в графике американского президента на 7 декабря нет.

Беседа президентов пройдет в закрытом для прессы режиме.

О начале переговоров в 18:00 ранее говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», - подчеркивал он.

Песков отмечал, что встреча будет «достаточно обстоятельной и продолжительной»: президенты обсудят, как реализуются договоренности, достигнутые на их предыдущей встрече в Женеве. Путин и Байден будут говорить о двусторонних отношениях, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии», о ситуации на Украине, продвижении НАТО и связанной с этим инициативе Путина. Президент России ранее предложил начать переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.

Какие вопросы Путин и Байден обсудят в ходе переговоров

Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что президенты обсудят кибербезопасность, стратегическую стабильность и региональные проблемы. По ее словам Псаки, Байден обратит внимание на «озабоченность США активностью России на границе с Украиной».

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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