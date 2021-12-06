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1 час назад

Песков: саммит Путина с Байденом пройдет по закрытой линии

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря в формате видеоконференции по ранее не применявшейся закрытой линии. Об этом в интервью RT сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков: саммит Путина с Байденом пройдет по закрытой линии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности. Мы решили применить ее на этих переговорах», — приводятся в материале слова Пескова.

Он также отметил, что линия надежна и «позволяет говорить на самые закрытые темы».

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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