Песков: саммит Путина с Байденом пройдет по закрытой линии

«Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности. Мы решили применить ее на этих переговорах», — приводятся в материале слова Пескова.