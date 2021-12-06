В Госдуме оценили необходимость закрытия границ из-за «омикрона»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов заявил в эфире телеканала «Россия-24», что появление в России нового «омикрон»-штамма коронавируса не требует немедленных дополнительных мер, например закрытия границ.

По его мнению, новый штамм может вытеснить другой штамм, более тяжелый по течению и последствиям, — «дельту» и «иммунизировать остальное население».

О появлении «омикрон»-штамма в России стало известно после того, как тесты нескольких пассажиров рейса, прибывшего из ЮАР, дали положительный результат на коронавирус. У двоих из них подтвердили новый штамм. Всех прибывших из Африки изолировали на 2 недели.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, появление «омикрона» может привести к положительным результатам, например, способствовать формированию коллективного иммунитета.