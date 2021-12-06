В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью РБК заявил, что речи о сдаче Курильских островов в аренду быть не может.

Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что Курилы будут осваивать, привлекать российские и иностранные инвестиции, но Курильские острова «были и будут территорией России».

Он также прокомментировал сообщения о курильском острове Шумшу, который, по информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, просила взять в аренду датская компания Copenhagen Offshore Partners для производства там водорода с помощью ветроэнергетических установок.

«Это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — заявил Трутнев.

Трутнев также сообщил, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина подготовило и внесло в Госдуму законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

Политика,Юрий Трутнев,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,РБК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители