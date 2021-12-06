Замглавы МИД России провёл встречу с главой МФКК

«Рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества России и МФОКК и КП. Затронуты вопросы улучшения гуманитарной ситуации, доставки помощи и вакцин от COVID-19 нуждающемуся населению в различных странах мира, в том числе в Венесуэле, Афганистане, Палестине, Сирии», — говорится в сообщении.