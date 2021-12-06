Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество.
«Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу».
Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел.
Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа.