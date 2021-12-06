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26 минут назад

Перед приездом Путина в Индию завезли челябинскую гречку

Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество.

«Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу».

Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел.

Сделки застопорились: зачем Путин отправился в Индию

Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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