Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество.

«Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу».

Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел.