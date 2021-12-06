Российский «борт №1» заметили в Нью-Дели

Российский «борт №1» пошел на посадку в аэропорту Нью-Дели. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

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Отмечается, что в понедельник, 6 декабря, планировался визит президента России Владимира Путина в Индию. Ожидается, что между странами будут заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки, техники и образования.

Накануне в Индию прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Уточняется, что переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран пройдут в формате «два плюс два». Они обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.