Кремль прокомментировал данные о первом случае омикрон-штамма в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не комментировать неподтвержденную информацию о якобы обнаруженном в России первом случае омикрон-штамма COVID-19. Таким образом он прокомментировал соответствующую реплику журналиста, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь добавил, что оперштаб по борьбе с коронавирусом проводит работу, чтобы предотвратить распространение в стране нового варианта этой инфекции. «В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает», — заключил он.

6 декабря вернувшаяся из ЮАР российская туристка Юлия Демина заявила, что у нее нашли омикрон-штамм коронавируса. По словам женщины, о заражении ей сообщили медики. Демина отметила, что на просьбу показать результаты исследования ей ответили: «А у нас нет». Официальное подтверждение данной информации отсутствует.