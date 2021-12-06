В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
18 минут назад

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Нины Ургант. Текст телеграммы главы государства сыну актрисы Андрею Урганту и ее внуку Ивану Урганту опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин отреагировал на смерть Нины Ургант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Народная артистка России Нина Ургант была человеком удивительного таланта и обаяния. И на сцене родной "Александринки", и в кинофильмах, ставших легендой отечественного искусства, она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что коллеги и зрители любили актрису за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность.

"Светлая память о Нине Николаевне Ургант навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников ее творчества", - написал президент.

Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни. Прощание с ней состоится 8 декабря в Александринском театре.

За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре, среди ее героинь были Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ксантиппа в спектакле "Беседы с Сократом" Радзинского, императрица в "Капитанской дочке" Пушкина и другие. Из ее работ в кино зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Политика,Общество,Нина Ургант,Иван Ургант,Андрей Смирнов,Андрей Ургант,Владимир Путин,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители