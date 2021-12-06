Вице-премьер предложила разделить Сибирь на кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разделить Сибирский федеральный округ на отраслевые кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития СФО.

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По данным издания, Абрамченко поручила министру экономического развития Максиму Решетникову при подготовке сессии исходить из опережающего развития Сибири за счёт создания отраслевых кластеров.

В частности, нужно представить презентацию якорных инвестиционных проектов кластерных инициатив, включая реализацию первоочередных проектов в энергетике, производстве алюминия и лесопромышленном комплексе, а также наращивание выпуска продукции высоких переделов и максимизации добавленной стоимости, снижение капитальных затрат инвесторов на инфраструктуру.

Ещё одной задачей является развитие сети автомобильных и железнодорожных дорог. Речь в том числе идёт о расшивке «узких мест» магистральной инфраструктуры, создании мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока сибирских регионов с другими субъектами РФ и зарубежными странами, говорится в документе.

Проект развития Сибири до 2035 года с перечнем первоочередных и инфраструктурных и индустриальных проектов глава Минэкономразвития, по данным РБК, должен был представить к 3 декабря.