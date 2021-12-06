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25 минут назад

СМИ: Сибирь предлагают разделить на промышленные кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разделить Сибирский федеральный округ на отраслевые кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития СФО.

Вице-премьер предложила разделить Сибирь на кластеры
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Абрамченко поручила министру экономического развития Максиму Решетникову при подготовке сессии исходить из опережающего развития Сибири за счёт создания отраслевых кластеров.

В частности, нужно представить презентацию якорных инвестиционных проектов кластерных инициатив, включая реализацию первоочередных проектов в энергетике, производстве алюминия и лесопромышленном комплексе, а также наращивание выпуска продукции высоких переделов и максимизации добавленной стоимости, снижение капитальных затрат инвесторов на инфраструктуру.

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Ещё одной задачей является развитие сети автомобильных и железнодорожных дорог. Речь в том числе идёт о расшивке «узких мест» магистральной инфраструктуры, создании мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока сибирских регионов с другими субъектами РФ и зарубежными странами, говорится в документе.

Проект развития Сибири до 2035 года с перечнем первоочередных и инфраструктурных и индустриальных проектов глава Минэкономразвития, по данным РБК, должен был представить к 3 декабря.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта инициатива импонирует главе государства Владимиру Путину, но такое предложение нужно тщательно прорабатывать и готовить, сообщал ТАСС.

В своей колонке для «Парламентской газеты» советник Шойгу Андрей Ильницкий объяснил идею сибирских городов «необходимостью перейти от укрупнения и концентрации к разумному рассредоточению, к формированию единого стандарта управления и качества жизни по всей территории России».
Политика,Виктория Абрамченко,Андрей Ильницкий,Максим Решетников,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минэкономразвития,Парламентская газета,ИТАР-ТАСС,
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