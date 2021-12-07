Полномочия полицейских предложили расширить

Сотрудникам полиции хотят дать право вскрывать автомобили, оцеплять территории и ограждать места массовых мероприятий. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию. Также документ уточняет основания для применения полицейскими оружия и проникновения в дома и квартиры.

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Ко второму чтению из законопроекта убрали одно из оснований, по которым полиция может открыть огонь на поражение, сообщил соавтор поправки, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

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Сейчас полицейские могут применять огнестрельное оружие в случае, если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику, сократив при этом указанное им расстояние, или пытается дотронуться до его оружия.

Законопроект изначально предполагал, что полицейский может применить табельное оружие и в случае, если задерживаемый попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Теперь это положение удалено, сообщил Валеев.

Законопроектом предлагается также разрешить полицейским вскрывать автомобили, если это необходимо, например, для спасения чьей-то жизни, предотвращения преступления, изъятия оружия или наркотиков, проверки сообщения об угрозе теракта или установки обстоятельств несчастного случая.

Вскрытие авто полицейскими допускается и при массовых беспорядках или ЧС, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если вскрытие произошло в отсутствие хозяина авто, полиция должна уведомить его об этом в течение 24 часов, а также — защитить машину от проникновения посторонних до прибытия собственника.

Изначально предлагали установить, что полицейский не несёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если мера применялась на законных основаниях в установленном порядке. Однако эта норма не вошла в редакцию законопроекта ко второму чтению.

Сохраняется норма о наделении полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению глав территориальных отделов МВД. В границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Отказавшегося от осмотра человека полиция может не пустить на территорию или же не выпускать за периметр оцепления.

Также регулируется право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. По действующему закону «О полиции» такое проникновение разрешено в случае, если нужно задержать лиц, подозреваемых в совершении преступления. В новой редакции полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. Например, на такого человека могут указать потерпевшие или очевидцы.

Полиция также сможет временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами — в том числе, визуальными.