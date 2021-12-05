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35 минут назад

«Хоронят чуть ли не каждый день»: Путин заявил о гибели мигрантов на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза, призвав деполитизировать ее. Об этом сообщает ТАСС.

Путин раскритиковал власти Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, белорусские власти делают все от них зависящее, в том числе убеждают беженцев добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак.

Он также подверг критике польские власти за использование ядовитых веществ против мигрантов.

«Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», — заявил Путин.

Он отметил, что «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».

Лукашенко заявил о большом количестве могил погибших мигрантов с польской стороны границы

Кроме того, Путин заявил, что много беженцев погибло на белорусско-польской границе. По словам политика, их там хоронят каждый день.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание», — сказал он.

Ранее Путин раскритиковал власти Польши за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Политика,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,ЕС,
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