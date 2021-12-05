Путин раскритиковал власти Польши

«Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», — заявил Путин.