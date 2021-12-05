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27 минут назад

Путин рассказал о важности признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине против коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях более широкого распространения препарата в мире.

Путин рассказал о важности признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от ВОЗ с тем, чтобы наша вакцина «Спутник V»... имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует ТАСС заявление главы государства.

Путин также отметил, что Россия надеется на поддержку Красного Креста в продвижении своих вакцин от COVID-19 на международном уровне.

Ранее в ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ноябре в центре им. Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V».

Политика,Владимир Путин,ВОЗ,Международный комитет Красного Креста,ИТАР-ТАСС,
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