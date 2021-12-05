Путин назвал "Спутник V" безопасной и эффективной вакциной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за границей демонстрирует, что данный препарат эффективен и безопасен, передает РИА "Новости". По его словам, около 200 млн человек уже привились от COVID-19 российскими вакцинами. Глава государства также отметил, что привитые российскими препаратами не должны быть ущемлены в правах на передвижение между странами. Ранее в ноябре Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса. Он сообщил, что сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии регистрацию прошли вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".