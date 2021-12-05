Путин: При решении задачи вакцинации Россия идет по пути убеждения

Российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

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"Действительно, важнейшая задача здесь - это вакцинация населения, - заметил он, говоря о ситуации с пандемией. - И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой".

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Политика по убеждению в необходимости вакцинации от ковида в последнее время приносит результат.

Он отметил, что РФ в деле вакцинации от ковида старается идти по пути убеждения, а не принуждения. "И надо сказать, что в целом - особенно в последнее время - мы видим, что это приносит нужный результат", - поделился глава государства.

Новые штаммы будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации, если не будет международного сотрудничества в борьбе с ковидом. Около 200 млн человек получили прививки от ковида российскими вакцинами.

Привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в правах на передвижение между странами.

"Уже сегодня где-то около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно все-таки добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем - в глобальном смысле, человечества", - указал он.

Важно, чтобы они "не были бы ущемлены никак в правах, в том числе в правах на передвижение через границы государств мира", подчеркнул Путин.

Данные из разных стран говорят, что российская вакцина от ковида является одной из самых эффективных и безопасных.

Вакцине "Спутник V" важно как можно быстрее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения, чтобы иметь возможность для более широкого распространения, заявил Путин.

"Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения с тем, чтобы наша вакцина "Спутник V", о которой вы упомянули, имела возможность более широко распространяться в мире", - сказал он.