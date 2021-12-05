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1 час назад

Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Миграционных потоков из России в Европу нет, заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет
Фото: ТАССТАСС

"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", - сказал Путин.

Нужно деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил президент РФ.

"Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц", - сказал Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"[Необходимо] деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать", - подчеркнул он.

Путин заявил, что много беженцев погибли на границе Белоруссии и Польши, отметив, что их там хоронят каждый день. Путин раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов.

Политика,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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