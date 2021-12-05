Зюганов предложил Соловьеву вступить в КПРФ для борьбы с «отщепенцами»

«А за что нас гнобят последнее время?» - спросил в свою очередь лидер КПРФ.



«Не вас, а тех отщепенцев, которые проникли в ваши ряды. Лжецов, клеветников, откровенных агентов. Почему вы позволяете им устраивать за вашей спиной возню?» - сказал Соловьев.