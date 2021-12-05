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1 час назад

Зюганов предложил Соловьеву вступить в КПРФ для борьбы с «отщепенцами»

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым из-за «отщепенцев, лжецов, клеветников и откровенных агентов», проникших в ряды партии. Диалог Соловьева и Зюганова состоялся в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Зюганов предложил Соловьеву вступить в КПРФ для борьбы с «отщепенцами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тридцать лет вы держите партию, отлавливаете бесконечно тех, кто пытался устраивать партийные перевороты…» - напомнил Соловьев.

Зюганов заявил, что «эти перевороты устраивались под руководством администрации президента, а одним из закоперщиков был Сурков».

«А за что нас гнобят последнее время?» - спросил в свою очередь лидер КПРФ.

«Не вас, а тех отщепенцев, которые проникли в ваши ряды. Лжецов, клеветников, откровенных агентов. Почему вы позволяете им устраивать за вашей спиной возню?» - сказал Соловьев.

Тогда Зюганов предложил оппоненту должность председателя контрольной комиссии КПРФ — внутреннего органа партии.

«Эта хорошая мысль», - сказал Соловьев, изобразив акцент Сталина.

«Я вам большую должность предложил. Вы там нас всех поснимаете», — отметил политик.

«Могу. Вас - точно нет. А кое-кого могу», - парировал Соловьев.

В сентябре КПРФ отказалась признать итоги выборов в Госдуму РФ и провела несколько митингов против результатов дистанционного электронного голосования.

Политика,Владимир Соловьев,Геннадий Зюганов,Администрация Президента РФ,КПРФ,Госдума,
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