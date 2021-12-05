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50 минут назад

Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность.

Путин поблагодарил волонтеров за их активную деятельность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, огромную нагрузку, ответственность взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды... Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, не остался равнодушным», — сказал он.

Как отметил Путин, труд волонтёров «благороден по своей сути».

«А ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» объявит победителя в номинации «Волонтёр года».

Политика,Владимир Путин,
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