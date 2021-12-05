Путин поблагодарил волонтеров за их активную деятельность

«Действительно, огромную нагрузку, ответственность взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды... Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, не остался равнодушным», — сказал он.