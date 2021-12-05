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23 минуты назад

Евросоюз покажет России «панораму последствий» вторжения на Украину

В Евросоюзе заявили, что поддержат Киев в случае конфликта с Россией. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

Евросоюз покажет России «панораму последствий» вторжения на Украину
Фото: ReutersReuters

«Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий», - сказал Боррель.

Он призвал не истолковывать неправильно его слова, но пообещал «нашу решительную поддержку Украины».

Украинскую тему Боррель обещал поднять на следующей неделе в Брюсселе, где состоится встреча со странами Восточного партнерства

Кроме того, представитель ЕС заявил, что использует дипломатические возможности, чтобы «дать России понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права».

Он подчеркнул, что важно «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».

В последнее время западные СМИ и политики массово заговорили о "вторжении России на Украину". В Кремле опровергли это и заявили об информационной войне, развязанной против страны.

Политика,Жозеп Боррель,ЕС,РИА Новости,
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