Захарова рассказала о предотвращенной катастрофе над Черным морем

Гражданская авиация была подвергнута угрозе из-за действий ВВС США над Черным морем, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, предотвращение «катастрофы» в воздушном пространстве над Черным морем сейчас «не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей».
Дипломат в очередной раз отметила угрозу для гражданских самолетов из-за увеличившийся интенсивности полетов самолетов НАТО у российских границ.
По данным Росавиации, 3 декабря над Черным морем, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, выполнил полет самолет-разведчик НАТО CL600 с интенсивным снижением с высоты. Он пересек маршрут для гражданских воздушных судов. В это время в том же район должны были пролететь А333 «Аэрофлота» и мальтийский CL650. Им пришлось оперативно изменить направления.