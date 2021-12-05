Захарова рассказала о предотвращенной катастрофе над Черным морем

Гражданская авиация была подвергнута угрозе из-за действий ВВС США над Черным морем, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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По ее мнению, предотвращение «катастрофы» в воздушном пространстве над Черным морем сейчас «не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей».

Дипломат в очередной раз отметила угрозу для гражданских самолетов из-за увеличившийся интенсивности полетов самолетов НАТО у российских границ.