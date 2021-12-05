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58 минут назад

Все жители ДНР станут россиянами

Все жители самопровозглашенной Донецкой народной республики получат гражданство России, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Все жители ДНР станут россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российские паспорта уже получили более 350 тысяч человек Однако процесс выдачи паспортов замедлился из-за коронавируса. Всего в ДНР проживают порядка 2 млн 300 тысяч человек.

«Получат все»,— заверил Пушилин.

В том же интервью Пушилин сообщил, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе одно из самых серьезных с 2014 года по количеству техники и военных со стороны украинской армии, а также на той истерии, которая сейчас звучит в Киеве.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин внес поправки в закон «О гражданстве РФ». В соответствии с ними российское гражданство могут в упрощенном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима, в частности ДНР и ЛНР.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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