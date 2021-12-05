Все жители ДНР станут россиянами

Все жители самопровозглашенной Донецкой народной республики получат гражданство России, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, российские паспорта уже получили более 350 тысяч человек Однако процесс выдачи паспортов замедлился из-за коронавируса. Всего в ДНР проживают порядка 2 млн 300 тысяч человек.

«Получат все»,— заверил Пушилин.

В том же интервью Пушилин сообщил, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе одно из самых серьезных с 2014 года по количеству техники и военных со стороны украинской армии, а также на той истерии, которая сейчас звучит в Киеве.