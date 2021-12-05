В ДНР объяснили невозможность объединения республик Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал причину, по которой республики Донбасса не могут объединиться. Об этом сообщает Telegram -канал новостного агентства «Спутник».

«Так как в них указан состав подписавших, объединение республик даст Украине повод их переписать. Но если потребуется, мы проработаем вопрос с объединением», — добавил глава ДНР.

Ранее в декабре Пушилин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года. Он отметил, что в регионе происходит очередное обострение. Пушилин подчеркнул, что по количеству техники, стянутого личного состава и той истерии, которая звучит в Киеве, оно является одним из самых серьезных с 2014-2015 годов.