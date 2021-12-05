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45 минут назад

Конец Северному потоку - 2»: В Европе озвучили ультиматум России

В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной нужно свернуть проект «Северный поток – 2», призвал глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Конец Северному потоку - 2»: В Европе озвучили ультиматум России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

НАТО дал ясно понять, что «российская акция против Украины будет иметь высокую цену», и новой правящей коалиции Германии надо четко назвать эту цену, отметил евродепутат. В случае применения Москвой оружия на Украине ««Северному потоку – 2» конец, ввод в эксплуатацию исключен», заявил политик.

По его мнению, угроза для Украины со стороны РФ реальна. В связи с этим он выразил сильную обеспокоенность и не исключил эскалации конфликта на востоке Украины.

Вебер назвал сложившуюся обстановку «испытанием для НАТО и западного сообщества».

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе одно из самых серьезных с 2014 года по количеству техники и военных со стороны украинской армии, а также на той истерии, которая сейчас звучит в Киеве.

В западных СМИ активно публикуются сообщения о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Москва отрицает приготовление ко вторжению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это не должно никого волновать и это никому не угрожает.

Политика,Манфред Вебер,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Европарламент,НАТО,Bild,ИТАР-ТАСС,
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