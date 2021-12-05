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32 минуты назад

Посол США заявил, что сожалеет о прекращении выдачи виз россиянам

Посол США в России Джон Салливан рассказал о прекращении выдачи виз гражданам РФ. В интервью РБК он отметил, что отказ от выдачи стал «не столько решением, сколько фактом».

Посол США заявил, что сожалеет о прекращении выдачи виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, раньше у посольства был консульский отдел в Москве. Там работали 60 человек, выдававшие иммиграционные и неимиграционные визы. Теперь ситуация осложнилась.

«Из-за высылки дипломатов и, что более важно, закона, который запретил нам нанимать местных работников сейчас в нашем консульском отделе меньше пяти человек. У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу», — заявил посол.

При этом Салливан подчеркнул, что «это серьезная проблема», и американские власти делают «все возможное, пытаясь справиться с ней».

«Я чрезвычайно сожалею о том, что к нам не приезжают больше российски студенты, спортсмены, музыканты, простые граждане, которые просто хотят путешествовать по США. Именно это помогало выстроить отношения между нашими странами, особенно в последние 30 лет», — добавил Салливан.

Дипломатический кризис в отношениях США и России наступил после введения санкций Вашингтоном против РФ и массовой высылки наших дипломатов. Москва предприняла аналогичные шаги.

Ранее сообщалось, что послу США в Москве приходится самому мыть полы на рабочем месте.

Политика,Джон Салливан,РБК,
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