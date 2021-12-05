В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
18 минут назад

Посол США заявил о нежелании Байдена вести политику санкций против РФ

Президент США Джо Байден не хочет вводить новые санкции против России, но действия Вашингтона будут зависеть от решения ряда вопросов, которые стали причиной введения санкций, заявил в интервью РБК американский посол в России Джон Салливан.

Посол США заявил о нежелании Байдена вести политику санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущая американская администрация, где Салливан был заместителем госсекретаря, предприняла весомые шаги, чтобы противостоять действиям Москвы, которые расходились с интересами США. Администрация Байдена продолжила этот путь.

Однако из бесед Байдена с президентом России Владимиром Путиным в июне дипломат видит явное нежелание Байдена продолжать накладывать санкции на Россию. Но это зависит от РФ, США и союзников, а также от решения вопросов, которые стали причиной введения санкций, уточнил Салливан.

В частности, он напомнил об обещании американского госсекретаря Энтони Блинкена ввести санкции против Москвы в случае агрессии на Украине. Поэтому, если будет военное вторжение на Украину, это даст возможность для более серьезных американских санкций, объяснил дипломат.

Вашингтон начал предупреждать Москву о санкциях после того, как в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Российская сторона отрицает приготовление к вторжению на Украину.

Политика,Энтони Блинкен,Джон Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители