Посол США заявил о нежелании Байдена вести политику санкций против РФ

Президент США Джо Байден не хочет вводить новые санкции против России, но действия Вашингтона будут зависеть от решения ряда вопросов, которые стали причиной введения санкций, заявил в интервью РБК американский посол в России Джон Салливан.

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Предыдущая американская администрация, где Салливан был заместителем госсекретаря, предприняла весомые шаги, чтобы противостоять действиям Москвы, которые расходились с интересами США. Администрация Байдена продолжила этот путь.

Однако из бесед Байдена с президентом России Владимиром Путиным в июне дипломат видит явное нежелание Байдена продолжать накладывать санкции на Россию. Но это зависит от РФ, США и союзников, а также от решения вопросов, которые стали причиной введения санкций, уточнил Салливан.

В частности, он напомнил об обещании американского госсекретаря Энтони Блинкена ввести санкции против Москвы в случае агрессии на Украине. Поэтому, если будет военное вторжение на Украину, это даст возможность для более серьезных американских санкций, объяснил дипломат.