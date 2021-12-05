Украина предупредила Европу о новом миграционном кризисе из-за России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае предполагаемого им «российского вторжения» на украинскую территорию, в Европу хлынет 5 млн беженцев. Об этом сообщает «УНИАН».

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«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр.

Он также заявил, что ЕС якобы ждет продовольственный кризис из-за отсутствия продуктов питания и «новая эра глобальной нестабильности».

Эксперты говорят, что осенью украинские и западные СМИ начали информационную войну против РФ. В пропагандистских материалах утверждается, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину, составляются «карты наступлений по нескольким фронтам», называется количество боевых единиц и техники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе началась информационная кампания, цель которой убедить общественное мнение, что Россия готовится к военному вторжению на Украину.

Он не исключил, что данная кампания нужна для прикрытия агрессивных помыслов Киева по нападению на республики Донбасса.