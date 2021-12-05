Эксперт: Байден стирает российские «красные линии» Путина

Президент США Джо Байден 4 декабря заявил, что не приемлет «красные линии» в отношении Украины, о которых ранее говорил Владимир Путин. При этом он добавил, что рассчитывает на «долгий разговор» с президентом РФ в ближайшее время.

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Напомним, что в конце ноября на форуме «Россия зовет!» Владимир Путин заявил, что умозрительной «красной линией» для России по Украине является создание угроз для безопасности страны, исходящих «с этой территории». Позднее в МИД уточнили, что такой «линией» для России является вступление Украины в НАТО и превращение ее в «плацдарм противостояния» с Москвой.

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В контексте предстоящих переговоров между президентами, которые намечены на 7 декабря, слова Байдена о непризнании «красных линий» на Украине звучат тревожно. Тем более что американские СМИ и политики продолжают раздувать тему «российского вторжения» на Украину. Из последних новостей Associated Press со ссылкой на «американские разведслужбы» сообщила, что нападение практически наверняка состоится в начале 2022 года.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий не исключает, что в Вашингтоне действительно могли бы организовать провокацию, чтобы решить вопрос Донбасса силовым путем. Но, как указывает эксперт, в американской администрации нет единства, поэтому как будут развиваться события сказать трудно.

- А что еще мог ответить Байден на короткий вопрос журналиста о «красных линиях»? Скорее, сенсацией было бы, если бы он сказал, что внимательно прислушивается к тому, что говорят в Москве.

Интересны не столько ответы Байдена, сколько вопросы и их интерпретация в СМИ. Сначала они пишут о том, что Россия требует гарантий, что НАТО не будет укрепляться на Украине. Затем - что американская разведка точно уверена во вторжении российских войск на Украину в начале 2022 года. А так как сейчас готовится саммит между Байденом и Путиным, все это они и будут обсуждать.

У меня складывается впечатление, что у американской администрации нет единого мнения, что делать на европейском и украинском направлениях. Там слишком много людей, которые видят ситуацию по-разному. Поэтому спрашивать о чем-то лично у Байдена, представляющего собой некий аватар этой разношерстой коалиции, нет смысла. Они прекрасно понимают, чем дело пахнет, но выработать единую стратегию не могут.

Тот же Энтони Блинкен на министерском саммите говорит о том, что Украина должна проявлять сдержанность, а потом полностью переворачивает свои слова и заявляет, что единственная агрессия – это российская. Различных кланов там очень много, поэтому диалог крайне затруднен. Единая внешняя политика у США отсутствует, а события происходят серьезные.

В этой ситуации самое тревожное в том, что партия достаточно воинственная, и, чувствуя, что не все ее решения претворяются в жизнь, она может спровоцировать конфликт. Тогда ее вес неизмеримо возрастет, так как все разговоры будут только про «русскую агрессию».

«СП»: - То есть эскалация возможна?

- «Партия войны», первую голову в которой играет Блинкен, может постараться устроить провокацию. Ресурсов у них достаточно, одернуть их некому. Если бы в Белом доме был регулярный менеджмент, того же Блинкена за несколько дипломатических провалов давно бы отправили в отставку. Но Блинкен не госсекретарь, он, как и многие другие, представитель клана, и просто так его уволить нельзя. Поэтому все остаются на своих местах и друг с другом сражаются.

Проблема в том, что мы не до конца представляем, что каждый из кланов хочет от этого конфликта, который постоянно муссируется в СМИ. Есть ощущение, что так или иначе ситуация сдвинется с тяжелого и душного статус-кво, в котором она находится с момента подписания вторых Минских соглашений.

Что-то должно произойти, потому что качество внешнего управления таково, что ситуация хоть на Украине, хоть на Тайване может быть перевернута с ног на голову просто ради аппаратной борьбы в Вашингтоне. Это видно хотя бы потому, как США уходили из Афганистана, когда был полный разброд, и правая рука не знала, что делает левая. На Украине может произойти то же самое, и на месте товарищей в Киеве я бы уже паковал чемоданы. Как только американское внешнее управление будет убрано, режим продержится день-два, может, неделю.

Россия ясно дала понять, что попытка решить донбасский вопрос силовым путем приведет к ее окончательному вмешательству. Это в США и понимают под «российским вторжением на Украину». Понятно, что ястребиной партии в Вашингтоне хочется решить этот вопрос именно так, тем более что это отвлечет внимания от других проблем. Целый год можно было бы показывать, как Донбасс ведут в цивилизованную Европу. Но всем понятно, что в России готовы ответить на эту агрессию, и это их больше всего раздражает.

Сложно сказать, как будут развиваться события. Не исключаю, что саммит Путина и Байдена вообще будет сорван или нам выдадут за него короткий разговор. Подковерная борьба в администрации приняла невероятный размах, и непонятно, во что она выльется.

По мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина Россия должна обозначать свои «красные линии» не словами, а делами, иначе США так и будут их игнорировать, в том числе на Украине.

- Заявление Байдена изрядно ухудшает атмосферу перед встречей и портит общий информационный фон. Очевидно, что такой стиль не очень нравится России. Но также понято и то, что Запад будет и дальше наглеть и вести себя по-хамски, пока мы будем позволять это делать и не купируем такое поведение своей жесткой реакцией.

Приведу один пример. При Дональде Трампе Иран сбил американский беспилотник. Ну чем не повод к войне? Но войны не случилось, хотя это Иран, страна на порядок менее масштабная, чем Россия, не только географически, но и по возможностям. Но Иран, как и, например, еще более ограниченная в возможностях Северная Корея, демонстрирует свою решимость и готовность идти на конфронтацию с Соединенными Штатами, взбираться по лестнице эскалации. США и их союзники десять раз подумают, прежде чем начинать какую-то авантюру.

Мы же пытаемся вести себя хладнокровно и рационально в отношениях с Западом, но Вашингтон психологически воспринимает такую политику, как слабость. Вероятность войны всегда выше, когда твой потенциальный противник уверен в своей победе.

Нам нужно вести себя жестче. В последние годы нас постоянно проверят на прочность. То в Черное море вошел Defender, и мы практически никак на это не отреагировали, потом нас проверили в Японском море, и так далее. Нас будут давить по всему периметру наших границ, в том числе и на Украине.

Поэтому нам нужно очерчивать наши «красные линии» не словами и заявлениями, а конкретными делами. Ни в коем случае не призывают сбивать самолеты или топить корабли, но есть много инструментов, которые продемонстрируют серьезность наших намерений от предупредительных выстрелов до пролета истребителей и физического «выталкивания» кораблей.

Мы должны четко прочертить и показать наши «красные линии» Западу, иначе он будет воспринимать их, как условность, и считать, что можно давить и дальше. Более того, нам нужно менять алгоритм нашей внешней политики, которая сегодня является политикой реакции. Запад бросает нам вызов, а мы реагируем. Даже Крым – это, так или иначе, реакция. А когда мы начнем переносить игру на их часть шахматной доски, они десять раз подумают, а стоит ли просто так подзуживать «русского медведя».

Мы видим, что сегодня у США нет никакой заинтересованности в диалоге. То они вводят односторонние санкции, то делают такие заявления, как Байден. Но когда мы начнем отвечать на их действия, эта заинтересованность мгновенно возникнет. Никто не хочет повторения Карибского кризиса, но полноценный широкомасштабный диалог с США по безопасности начался именно после этих событий.

«СП»: - К чему приведет игнорирование «красных линий» на Украине? США готовы принять их в НАТО, разместить войска, оказать военную поддержку?