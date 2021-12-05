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17 минут назад

Пушков допустил, что Запад замыслил напасть на Россию

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал публикацию Bild, в которой рассказывается о якобы готовящемся нападении России на Украину. Такие шаги на Западе прежде предпринимали, чтобы подготовить почву для интервенции, отметил сенатор в Telegram, пояснив, что целью вторжения может стать Москва.

Пушков предсказал России судьбу Ирака и Ливии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» — говорится в сообщении политика.

Немецкая газета показала схему «вторжения» России на Украину

Пушков считает, что такими публикациями готовится нужная для агрессии атмосфера. Западные СМИ подобным способом нагнетали обстановку перед интервенциями в Ирак и Ливию, подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.

Политика,Армия,Алексей Пушков,НАТО,Совет Федерации,Bild,
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