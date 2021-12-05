Пушков предсказал России судьбу Ирака и Ливии

У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» — говорится в сообщении политика.