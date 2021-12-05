Пушков предсказал России судьбу Ирака и Ливии

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал публикацию Bild, в которой рассказывается о якобы готовящемся нападении России на Украину. Такие шаги на Западе прежде предпринимали, чтобы подготовить почву для интервенции, отметил сенатор в Telegram, пояснив, что целью вторжения может стать Москва.
У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» — говорится в сообщении политика.
Пушков считает, что такими публикациями готовится нужная для агрессии атмосфера. Западные СМИ подобным способом нагнетали обстановку перед интервенциями в Ирак и Ливию, подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.