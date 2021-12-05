В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
32 минуты назад

Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в столице Швеции Стокгольме вступили в напряженный спор во время обсуждения событий в Киеве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных очевидцев беседы, пишут РИА Новости.

Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, спор завязался в ходе обсуждения санкционных мер западных государств в случае «российской агрессии» в сторону Украины. После этого начался «обмен мнений в острой форме», отмечается в публикации.

По словам собеседников агентства, Лавров заявил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году — это государственный переворот. Он также обвинил Евросоюз и НАТО в том, что они угрожают России и подавляют всякое «инакомыслие».

Блинкен в свою очередь обозначил НАТО «защитным альянсом» и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы убили более ста человек в толпе мирных протестующих в Киеве.

Ранее сообщалось, что несколько западных СМИ опубликовали информацию о том, что Россия ведет подготовку к нападению на Украину. Власти Украины сперва заявили, что не могут подтвердить наращивание военных сил РФ у своих границ, но некоторое время спустя также заговорили о предстоящем вторжении.

В Москве неоднократно опровергали обвинения в планах напасть на какое-либо государство.

Политика,Энтони Блинкен,Виктор Янукович,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ЕС,Bloomberg,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители