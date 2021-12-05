Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины

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По информации издания, спор завязался в ходе обсуждения санкционных мер западных государств в случае «российской агрессии» в сторону Украины. После этого начался «обмен мнений в острой форме», отмечается в публикации.

По словам собеседников агентства, Лавров заявил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году — это государственный переворот. Он также обвинил Евросоюз и НАТО в том, что они угрожают России и подавляют всякое «инакомыслие».

Блинкен в свою очередь обозначил НАТО «защитным альянсом» и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы убили более ста человек в толпе мирных протестующих в Киеве.

Ранее сообщалось, что несколько западных СМИ опубликовали информацию о том, что Россия ведет подготовку к нападению на Украину. Власти Украины сперва заявили, что не могут подтвердить наращивание военных сил РФ у своих границ, но некоторое время спустя также заговорили о предстоящем вторжении.