Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины

«Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в статье, передает РИА «Новости».