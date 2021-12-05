В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
25 минут назад

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме произошел напряженный спор из-за событий на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных очевидцев дискуссии.

Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в статье, передает РИА «Новости».

Сергей Лавров напомнил оппоненту, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, сообщили собеседники издания.

«Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России», — добавили очевидцы.

Блинкен же заявил, что НАТО это «защитный альянс». Госсекретарь США отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы открыли стрельбу по мирным протестующим и убили более ста человек в Киеве.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Он добавил, что российская сторона не желает конфликта с другими странами.
Политика,Энтони Блинкен,Виктор Янукович,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Bloomberg,РИА Новости,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители