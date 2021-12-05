Лавров поспорил с госсекретарем США из-за Украины

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме произошел напряженный спор из-за событий на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных очевидцев дискуссии.
«Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в статье, передает РИА «Новости».
Сергей Лавров напомнил оппоненту, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, сообщили собеседники издания.
«Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России», — добавили очевидцы.
Блинкен же заявил, что НАТО это «защитный альянс». Госсекретарь США отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы открыли стрельбу по мирным протестующим и убили более ста человек в Киеве.