Умер автор Конституции России

Скончался координатор федерального политического комитета партии «Яблоко», экс-депутат Госдумы Борис Мисник. В 1993 году он был участником Конституционного совещания, который утвердил итоговый проект Конституции РФ.

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«4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора федерального политического комитета партии „Яблоко“ Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года», — сообщили в официальном telegram-канале партии.

Мисник родился в 1938 году в Мурманской области. В 1993 году был участником Конституционного совещания, которое собрал тогдашний президент РФ Борис Ельцин для изменения Конституции, разработанной комиссией Съезда народных депутатов. После доработки проект Конституции вынесли на всенародный референдум 1993 года.