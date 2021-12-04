В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
15 минут назад

Умер один из авторов Конституции России

Скончался координатор федерального политического комитета партии «Яблоко», экс-депутат Госдумы Борис Мисник. В 1993 году он был участником Конституционного совещания, который утвердил итоговый проект Конституции РФ.

Умер автор Конституции России
Фото: WIKIPEDIA.ORG.WIKIPEDIA.ORG.

«4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора федерального политического комитета партии „Яблоко“ Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года», — сообщили в официальном telegram-канале партии.

Мисник родился в 1938 году в Мурманской области. В 1993 году был участником Конституционного совещания, которое собрал тогдашний президент РФ Борис Ельцин для изменения Конституции, разработанной комиссией Съезда народных депутатов. После доработки проект Конституции вынесли на всенародный референдум 1993 года.

С 2001 года Мисник входил в руководящие органы «Яблоко», руководил центральным аппаратом партии. С 2008 года стал координатором федерального комитета политобъединения.

Политика,Борис Ельцин,Партия "Яблоко",Госдума,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители