Названы дата и формат переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры вечером во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что лидеры сами определят необходимое для разговора время.
Переговоры состоятся по видеосвязи.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что повесткой предстоящего разговора станет продолжение женевских переговоров 16 июня. Президенты также обсудят «неудовлетворительную» ситуацию в двусторонних отношениях, обстановку в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине. Кроме того, будет затронут вопрос стратегической стабильности.