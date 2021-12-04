Названы дата и формат переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры вечером во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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Он уточнил, что лидеры сами определят необходимое для разговора время.

Переговоры состоятся по видеосвязи.