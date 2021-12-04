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42 минуты назад

Назарбаев объяснил отказ Казахстана признать Крым российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему в 2014 году не признал Крым российским. Об этом он рассказал в фильме «Казах. История золотого человека», который основан на интервью Оливеру Стоуну, передает ТАСС.

Назарбаев объяснил отказ Казахстана признать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Назарбаева, тогда бы пришлось признать независимость Абхазии, Южной Осетии и Косово. Хотя Косово обращалось к нему по поводу признания независимости.

При этом Казахстан не занял и сторону Украины, отметил экс-президент.

«Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», - признался политик, добавив, что в Киеве произошел переворот.

Ни одна постсоветская республика пока не признала воссоединение Крыма с РФ.

Назарбаев был главой Казахстана с 1991 по 2019 год и передал власть Касыму-Жомарту Токаеву.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Оливер Стоун,ИТАР-ТАСС,
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